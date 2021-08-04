В Красноярском крае начались слушания по делу 14-летних подростков-анархистов

Первый восточный окружной военный суд Канска Красноярского края начал слушания по делу анархо-коммунистического бунда – группы 14-летних подростков.

Школьники читали запрещенную литературу, изучали видеоинструкции по изготовлению взрывных устройств и получению взрывчатых веществ. Навыки отрабатывались в промзонах города. В группу входили трое подростков. Никита Уваров все обвинения отвергал, а его товарищи, имена которых не называются, напротив, давали признательные показания. Уварова отпустили после почти годичного пребывания в СИЗО, одного из участников группы, напротив, арестовали, а третий находится под домашним арестом.

Следствие по словам адвокатов, которых цитирует Новая Газета, велось с многочисленными нарушениями. Допускались длительные, в том числе ночные допросы, психологическое давление и другие противозаконные методы. Разработка дела велась с тем расчетом, чтобы фигурантом исполнилось 14 лет и наступил возраст ответственности. Самое серьезное обвинение — участие в террористическом сообществе с подростков сняли. Осталось обучение с целью участия в террористической деятельности и посягательство на конституционный строй.



В случае если канских подростков признают виновными, им может грозить до 10 лет исправительной колонии.