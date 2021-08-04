Льва Шлосберга вернули в список на выборах в псковское областное собрание

В региональном избиркоме пока сняли претензии, связанные со структурами Алексея Навального.

Вместе со Львом Шлосбергом в список вернули и его коллегу по партии «Яблоко» Николая Кузьмина. Как пишет «Псковская лента новостей» со ссылкой на местный избирком, причина в том, что решение о запрете деятельности «Штабов Навального» и ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (они признаны экстремистскими организациями и иностранными агентами, деятельность запрещена в РФ) до сих пор не вступило в законную силу. Таким образом теперь в списке «Яблока» снова 42 человека.

Ранее глава псковского избиркома объяснял отказ в регистрации поступившими из министерства юстиции сведениями о том, что кандидаты поддерживают запрещенные организации. В партии предположили, что поводом, в частности, могло стать задержание Шлосберга на январской акции в поддержку Навального. Тогда политика оштрафовали, обвинив в организации митинга, хотя сам он это отрицал.

В тот же день, как Шлосберга сняли с выборов в Псковской области, его зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы.