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18:32, 04 августа 2021

Российский самолет-амфибия «Бе-200», отправленный в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, вышел из строя

У него поврежден один из двигателей, — сообщает местное телевидение. Отмечается, что воздушное судно благополучно приземлилось в городе Элефсис. К дальнейшему выполнению оно должно вернуться примерно через сутки-двое.


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