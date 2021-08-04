Российский самолет-амфибия «Бе-200», отправленный в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, вышел из строя

У него поврежден один из двигателей, — сообщает местное телевидение. Отмечается, что воздушное судно благополучно приземлилось в городе Элефсис. К дальнейшему выполнению оно должно вернуться примерно через сутки-двое.
2021-08-04T18:32:07+03:00
2021-08-04T18:32:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 04 августа 2021
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