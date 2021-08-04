Власти Макао, специального административного района Китая, протестируют на коронавирус всех жителей после того, как были выявлены четыре случая заболевания. Также будет ограничена работа развлекательной сферы. Местная пресса опасается, что скоро закроются казино, главный двигатель экономики Макао, где проживают более 600 тысяч человек.
2021-08-04T18:26:31+03:00
2021-08-04T18:26:31+03:00
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18:26, 04 августа 2021
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