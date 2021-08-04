Российская каратистка Анна Чернышева пропустит Олимпиаду в Токио из-за коронавируса

В Федерации каратэ утверждают, что перед вылетом у Чернышевой было два отрицательных теста. Она полностью привилась в конце апреля. Тренер Александр Юдин заявил, что психологическое состояние спортсменки очень тяжелое. Она готовилась к Олимпиаде два года. Чернышева была единственной российской каратисткой на Олимпиаде.
2021-08-04T18:24:45+03:00
2021-08-04T18:24:45+03:00
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18:24, 04 августа 2021
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