Российская каратистка Анна Чернышева пропустит Олимпиаду в Токио из-за коронавируса

В Федерации каратэ утверждают, что перед вылетом у Чернышевой было два отрицательных теста. Она полностью привилась в конце апреля. Тренер Александр Юдин заявил, что психологическое состояние спортсменки очень тяжелое. Она готовилась к Олимпиаде два года. Чернышева была единственной российской каратисткой на Олимпиаде.