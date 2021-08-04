Президента факультета журналистки МГУ Ясена Засурского похоронили на Троекуровском кладбище

Церемония прощания прошла во дворе журфака.

Желающие проститься с профессором сегодня днем стекались к месту, которому он отдал почти 70 лет своей жизни. На свежем воздухе в шатре перед входом в здание журфака установили гроб, у которого звучали речи памяти Ясена Николаевича. Очередь не уменьшалась – через двор прошли сотни и сотни человек. Не успевали охапки цветов относить в сторону от гроба, как на их месте тут же вырастали новые. Венки и корзины сплошь покрывали лестницу перед дверьми здания, под фотографией Засурского.

По выражению преподавателей, уход Ясена Николаевича – потеря планетарного масштаба. Одна из его коллег Елена Порецкая назвала президента журфака гуманным и блестяще образованным человеком.

О Засурском тепло отзываются и бывшие студенты.

Союз журналистов учредит премию имени Засурского, а в здании факультета установят бюст и откроют музей.

Церемония прощания с Засурским завершилась спустя два часа. Президента журфака проводили в последний путь аплодисментами.

Засурский умер в прошлое воскресенье. Ему был 91 год.