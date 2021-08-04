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18:06, 04 августа 2021

Белорусская легкоатлетка Тимановская, отказавшаяся возвращаться на родину и попросившая убежища, прилетела в Вену

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, отказавшаяся возвращаться на родину и попросившая убежища в Польше, прилетела в Вену. Как ожидается, в австрийской столице она совершит пересадку и отправится в Варшаву.

Речи о Вене как транзитном пункте на пути в Варшаву изначально не шло. Решение сделать пересадку в Австрии, по данным источника агентства ТАСС, было принято польскими дипломатами в последний момент: из-за того, что на борту вместе с Тимановской могли лететь журналисты иностранных СМИ. Агентство Associated Press, в свою очередь, передает, что смена рейса произошла в целях безопасности. Сам самолет, летевший в Вену, обошел Белоруссию через воздушное пространство стран Балтии.
Журналисты, к слову, хотели пообщаться с белорусской легкоатлеткой еще в аэропорту Токио. Однако она молча прошла к стойке регистрации мимо многочисленной группы репортеров в сопровождении нескольких чиновников. Журналисты не смогут пообщаться с Тимановской и в Вене: австрийский МИД сообщил, что спортсменка будет находиться в специальной зоне аэропорта под усиленной охраной полиции.
Местная пресса также распространила видеозапись, на которой видно, как черный микроавтобус в сопровождении нескольких полицейских машин отъехал от места стыковки самолета, на котором прилетела Тимановская, в другую часть воздушной гавани Вены.
Сама Тимановская ранее в интервью британскому телеканалу BBC сообщила, что хочет вернуться домой в Белоруссию – но только тогда, когда поймет, что будет чувствовать себя на родине в безопасности.

Кристина Тимановская должна была участвовать в Олимпиаде в Токио в забеге на 200 метров. Однако несколько дней назад она сообщила, что ее насильно пытаются вывезти в Белоруссию, и попросила Международный олимпийский комитет о помощи. Незадолго до инцидента Тимановская раскритиковала тренерский штаб белорусской сборной. По словам легкоатлетки, ее включили в состав участников эстафеты 4х400 метров – дистанции, на которой она не специализируется — без предварительного обсуждения.
Белорусские спортивные функционеры объявили о снятии Тимановской с Игр, утверждая, что это связано с ее негативным «эмоционально-психологическим состоянием». Спортсменка назвала это «враньем». Время перед вылетом в Вену она провела сначала в отеле токийского аэропорта под охраной полиции, а затем – в посольстве Польши в Японии. Одновременно Варшава предоставила Тимановской гуманитарную визу.

В МВД Австрии исходят из того, что Кристина Тимановская не будет просить убежища в этой стране, но при желании она сможет подать запрос, и он будет рассмотрен в обычном порядке, — сообщил официальный представитель министерства Гаральд Зерос. По его данным, Тимановская отправится из Вены в Варшаву сегодня вечером.
Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер подтвердил, что не только Тимановская, но и ее муж Арсений Зданевич получили гуманитарные визы.
Власти Польши также намерены помочь Тимановской продолжить спортивную карьеру.

Ранее муж Тимановской Арсений Зданевич рассказал, что матери спортсменки уже звонили из администрации Александра Лукашенко. Зданевич подчеркнул, что не знает подробностей разговора. Он признался, что опасается за судьбу своих родственников. При этом он не подтвердил, что к матери Тимановской приезжали силовики.

Официальный Минск не комментирует ситуацию, но ранее белорусский руководитель Александр Лукашенко, провожая сборную на Олимпиаду, предупредил спортсменов и спортивных чиновников, чтобы без медалей они не возвращались.
Лукашенко также говорил о том, что Белоруссия финансирует спорт больше, чем любая другая страна. На данный момент белорусские спортсмены завоевали на Олимпиаде одну золотую и одну бронзовую медаль.

Некоторые зарубежные издания считают, что политический скандал вокруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской усилит давление Запада на Беларусь, не исключая однако, что и на этот раз минский диктатор останется безнаказанным.

«Беларусь экспортирует хаос в Европу», — пишет британская Economist, — однако целый ряд связанных с Лукашенко событий показывает, что несмотря на полученную визу для выезда в Польшу, безопасного места в мире для нее и других диссидентов не существует. Участница Игр, представляющая, как его иногда называют, «последний европейский диктаторский режим» в Токио, никогда публично не критиковала свое правительство, ни деспота-президента. Все ее, в кавычках, «преступление» заключалось в том, что она пожаловалась в соцсетях на тренеров и руководство Олимпийского комитета за то, что те поставили ее на непрофильную дистанцию — даже не известив ее о принятом решении. Тимановская, с ее слов, уверена, что приказ об отправке ее домой, где бы ее ждало отлучение от спорта, тюрьма или психолечебница, был принят не в спортивном министерстве, а «на более высоком уровне», пишет Economist. — То, что политическое убежище в Польше не станет для нее гарантией защиты от президента Лукашенко, доказывают многие события, включая последнее — инсценированное самоубийство в Киеве Виталия Шишова, занимавшегося приемкой беженцев на Украине.

Доказательств того, что, как утверждают коллеги Шишова по НКО, его убийство было организовано КГБ, пока нет, если не считать угроз и слежки, о которых он сам говорил в последние дни друзьям, а также то, что его смерть произошла в «идеальном» для этого месте — без единой камеры вокруг и всего в двух часах езды от белорусской границы, отмечает британское издание. Действия белорусских властей стали реакцией на беспрецедентную волну протестов на фоне сфальсифицированных выборов: пытки и задержания стали в этой стране почти «общим местом». Беларусь обвиняют в том, что она буквально направляет иракских беженцев в соседнюю Литву и далее в Европу: глава литовского МВД на днях предъявил видео, где белорусский пограничный патруль собственноручно указывает мигрантам дорогу к границе. На фоне инцидента с Кристиной Тимановской призывы к ужесточению позиции Запада в отношении Лукашенко, несомненно, усилятся, — заключает Economist, — однако и она, и большинство белорусских беженцев не перестанут с горечью полагать, что и на сей это снова сойдет ему с рук.

В интервью CNN Кристина Тимановская заявила, что от возвращения домой ее остановили заявления белорусских телекомментаторов о том, что она «больна» и ее беспокоят «психологические проблемы»


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