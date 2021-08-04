Суд отказался отменить решение о признании ФБК экстремистской организацией

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отклонил апелляцию на решение о признании Фонда борьбы с коррупцией «экстремистской организацией» и запрете его деятельности.

Таким образом решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу.

Заседание прошло в максимально закрытом режиме – в зал не только не пустили журналистов, но и за адвокатами на этот раз пристально следили. Как сообщается в телеграм-канала защитника Ивана Павлова, от них потребовали сдать телефоны, а судебные приставы смотрели, чтобы никому не удалось тайком отправить сообщение. В зале при этом дополнительно глушили связь. На оглашение сегодня пустили журналистов, но даже у них отобрали все средства связи. Адвокаты связывают все эти меры с жалобами представителей прокуратуры — в июне во время последнего заседания по этому делу в Мосгорсуде они были недовольны тем, что все сказанное ими тут же появлялось в интернете.

Как и во время рассмотрения дела в Мосгорсуде никого из представителей ФБК и штабов Навального как заинтересованных лиц вызвать в суд не дали. Защита считает это нарушением, и оно далеко не единственное – также нарушены нормы процессуального, материального и международного права. Оба заседания проходили в закрытом режиме, поскольку в деле, по версии следствия, есть секретные материалы. Напомним, что позиция прокуратуры заключается в том, что структуры Навального «под прикрытием либеральных лозунгов занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий членам экстремистских организаций участвовать в выборах любого уровня. В СМИ его называют «законом против ФБК». Он стал основанием для отказа в регистрации сторонников Навального на выборах в Госдуму