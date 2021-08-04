Краснодарский краевой суд оставил Андрея Пивоварова в СИЗО до 29 октября

Апелляционная жалоба адвокатов отклонена. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. Заседание проходило в закрытом режиме.

Пивоварова задержали 30 мая в Санкт-Петербурге. Политик собирался лететь в отпуск в Варшаву, но его сняли с рейса. Против оппозиционера возбудили уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией. Поводом для дела стал пост в Facebook о проекте «Объединенные демократы», в котором Пивоваров призвал поддержать организацию на муниципальных выборах. Партия «Яблоко» выдвинула Пивоварова в качестве кандидата на выборы депутатов Госдумы.