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17:31, 04 августа 2021

Роскомнадзор заблокировал популярный у фотографов и художников сайт DeviantArt

Ведомство объяснило это тем, что администрация ресурса в очередной раз проигнорировала требования удалить доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Там утверждают, что за последние три года направили администрации онлайн-галереи 145 требований о необходимости удаления запрещенных материалов, содержащих детскую порнографию, «суицидиальный и пронаркотический» контент. Накануне Роскомнадзор начал ограничивать доступ к сайту. При этом в реестре запрещенной информации его пока нет.



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