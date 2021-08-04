Псковский избирком восстановил на выборах в областное собрание депутатов Льва Шлосберга и Николая Кузьмина

Региональный избирком восстановил на выборах в Псковское областное собрание депутатов лидера местного отделения «Яблока» Льва Шлосберга и члена регионального совета отделения Николая Кузьмина. Об этом Кузьмин сообщил интернет-изданию «МБХ медиа». Он пояснил это тем, что «решение суда по делу ФБК о признании их экстремистскими организациями не вступило в законную силу».

Шлосберга и Кузьмина сняли с выборов на основании письма от Минюста, в котором говорилось, что политики участвовали в митинге, организованным ФБК*. Зампред псковского «Яблока» Дмитрий Пермяков предположил, что речь может идти о митинге 23 января в поддержку Алексея Навального. При этом в тот же день Шлосберга зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы.

*Признан экстремистской организацией, деятельность запрещена