Петербургского водителя маршрутки, который пытался высадить пассажира с ДЦП, уволили

Ранее в Смольном публично извинились за этот инцидент.

Петербургская транспортная компания сама связалась с программистом Иваном Бакаидовым, который рассказал о произошедшем в социальных сетях. Представитель перевозчика сообщил, что они провели проверку, нашли водителя, который пытался высадить Бакаидова, и сразу же его уволили. В компании даже предложили программисту встретиться и обсудить возможное сотрудничество.

Напомним, сам неприятный инцидент произошел в Петербурге несколько дней назад. Во время сильного ливня Бакаидов решил доехать до дома на маршрутном такси. Водителю не понравилось присутствие в салоне 22-летнего программиста с ДЦП, он остановил машину и потребовал, чтобы Бакаидов вышел из неё. Сам инвалид из-за нарушений речи владельцу автомобиля ответить не смог, за него заступился другой пассажир. После этого водитель все-таки поехал дальше по маршруту, однако назвал Бакаидова шайтаном и предположил, что молодой человек вообще не понимает, куда едет. Отметим, Иван Бакаидов разрабатывает приложения, которые помогают общаться с неговорящими людьми. Издание Forbes включило его в список 30 самых перспективных россиян возрастом до 30 лет.

В конце прошлого месяца жительница Петербурга попыталась прогнать с детской площадки воспитанников центра «Какая разница» с аутизмом. Она настаивала на том, что они должны играть отдельно от других детей.