Сотрудники издания «Открытые медиа» оспорили в суде решение о внесении в список иностранных агентов

Главный редактор Юлия Ярош и ее заместитель Максим Гликин считают распоряжение министерства юстиции дискриминационным. Представитель журналистов в суде настаивает на том, что сам факт получения денег из-за рубежа не является чем-то криминальным и отмечает, что власти должны доказать то, что вознаграждение было получено за распространение конкретных материалов в интересах иностранных правительств или граждан. Об этом пишут сами «Открытые медиа».

Вместе с тем журналисты просят суд истребовать документы, ставшие основанием для внесения в список иноагентов. Они отмечают, что узнали о новом статусе только из сообщения на сайте министерства. Есть основания считать – говорят в редакции, — что поводом послужил донос, написанный под диктовку каким-нибудь общественником. В связи с этим журналисты напоминают, что другое издание – «Медуза» — стало иноагентом именно после жалобы бывшего члена столичной ОНК.

Помимо главреда «Открытых медиа» и ее заместителя, в список иноагентов в середине июля внесли еще шесть журналистов других изданий.