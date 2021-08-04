Белорусская легкоатлетка, которая отказалась возвращаться на родину и попросила убежища в Польше, прилетела в Вену

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться на родину и попросила убежища в Польше, прилетела в Вену. Там она совершит пересадку и, как ожидается уже ближайшей ночью отправится оттуда в Варшаву. При этом, по данным сайта Flightradar24, самолет Австрийских авиалиний не стал заходить в воздушное пространство Белоруссии, и пролетел над странами Балтии. В интервью ВВС Тимановская сказала, что ее отказ возвращаться на родину не является политически мотивированным и что она хочет вернуться в страну, но только когда будет чувствовать себя в безопасности

Тимановская отметила, что хочет, чтобы люди перестали бояться открыто выражать свою позицию. Она добавила, что в своём высказывании она не затронула политику и никого не обидела.

1 августа олимпийский комитет Беларуси снял Кристину Тимановскую с Олимпиады в Токио после ее критики белорусских спортивных чиновников. От спортсменки потребовали вернуться на родину. Приехав в аэропорт Токио, она попросила полицию о помощи.

Польша предоставила ей, а сегодня и ее мужу гуманитарную визу.