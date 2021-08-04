Компания, которая сотрудничает с дочерью пресс-секретаря президента, выиграла конкурс на съёмку для мэрии Москвы

Компания «Муви Парк», которая сотрудничает с дочерью пресс-секретаря президента Елизаветой Песковой, в июле выиграла конкурс на съёмку видеороликов для мэрии Москвы. Информацию о закупке обнаружило интернет-издание «Открытые медиа» на сайте «Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы», подконтрольного столичному правительству.

Сумма контракта — около 13 миллионов рублей. По условиям договора, за эти деньги «Муви Парк» должен снять порядка сотни видеороликов для «формирования имиджа города как мирового туристского центра» на английском и русском языках. Видео опубликуют в соцсетях.

В сентябре прошлого года директор «Муви Парка» Фёдор Балванович назвал Елизавету Пескову арт-директором компании. Позже он уточнил, что формально она не числится в штате.

