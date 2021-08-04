Суд Санкт-Петербурга не стал отменять меру пресечения депутату Заксобрания города Максиму Резнику

Он останется под домашним арестом, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Защита просила отменить постановление районного суда, либо изменить его, указав в виде меры залог в 500 тысяч рублей. В ходе заседания адвокат сообщил, что в общественную приемную Резника поступило свыше 400 заявлений от граждан, которые ручаются за обвиняемого, и просил приобщить поручительства к материалам, но суд отказал. Сам Резник считает, что арест связан не с уголовным делом, а только с его политической деятельностью. Он добавил, что страну он не покинет.

Максим Резник был задержан в середине июня по делу о наркотиках, найденных в квартире его дальнего родственника в марте этого года.

