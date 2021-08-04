МОК назначил дисциплинарную комиссию по делу белорусской легкоатлетки Тимановской

Об этом сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

«Сегодня мы получили письменный отчет национального олимпийского комитета. Теперь нам нужно изучить его. МОК создает дисциплинарную комиссию для установления фактов в ситуации с Кристиной Тимановской. Мы также намерены выслушать двоих официальных представителей — Артура Шумака и Юрия Моисевича, которые предположительно были причастны к этому инциденту».

Тем временем, австрийские СМИ сообщают, что Тимановская прилетела в Вену рейсом австрийской авиакомпании Austrian Airlines («Остриан Эйрлайнз») после инцидента на Олимпиаде в Токио. Ожидается, что в австрийской столице она совершит пересадку и отправится в Варшаву.