Памфилова: На территории ДНР и ЛНР не планируется открывать избирательные участки для голосования на выборах в ГД

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик не планируется открывать избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму, однако, те, кто получил российский паспорт, смогут проголосовать либо в соседней Ростовской области, либо дистанционно на портале Госуслуг, — уточнила Памфилова. По данным «Эха Москвы», в Ростовской области на электронное голосование уже зарегистрировались более трех тысяч восьмисот человек, из них из ДНР/ЛНР – больше двух тысяч двухсот, то есть 59%.
2021-08-04T16:30:49+03:00
2021-08-04T16:32:13+03:00
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16:30, 04 августа 2021
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