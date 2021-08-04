Памфилова: На территории ДНР и ЛНР не планируется открывать избирательные участки для голосования на выборах в ГД

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик не планируется открывать избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму, однако, те, кто получил российский паспорт, смогут проголосовать либо в соседней Ростовской области, либо дистанционно на портале Госуслуг, — уточнила Памфилова. По данным «Эха Москвы», в Ростовской области на электронное голосование уже зарегистрировались более трех тысяч восьмисот человек, из них из ДНР/ЛНР – больше двух тысяч двухсот, то есть 59%.