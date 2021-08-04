Вишневский сообщил о намерении ТИКа снять его с выборов в Петербурге

Руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о намерении ТИКа снять его с выборов в городе.

«Несколько дней назад горизбирком зарегистрировал наш список на выборы в ЗакС, но сегодня ТИК N30 намеревается отказать мне в регистрации кандидатом по одномандатному округу, где я работаю уже 10 лет; по абсолютно незаконным, липовым основаниям, придираясь к оформлению документов», — рассказал он.

Б.Вишневский назвал это «политическим заказом». «Естественно, мы обжалуем это решение», — заключил он.