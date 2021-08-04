РФПИ утверждает, что процесс одобрения вакцины «Спутник» в Евросоюзе идет в позитивном ключе

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что у Европейского агентства по лекарственным средствам недостаточно данных.

В фонде, который занимается продвижением «Спутника V» за рубеж, настаивают, что все данные о вакцине от коронавируса, необходимые Европейскому агентству лекарственных средств, были предоставлены. На них, по словам представителя РФПИ, был дан положительный опыт. Критические высказывания со стороны Брюсселя в российском фонде назвали «политизированными». При этом там ждут, что уже к осени вакцина будет зарегистрирована в ЕС.

Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее утверждала, что разработчики «Спутника V» так и не предоставили достаточно достоверных данных, чтобы доказать безопасность вакцины. Это, по ее словам, вызывает вопросы. Правда, какие именно, политик не уточнила.

В РФПИ, в свою очередь, уверяют, что недостоверные данные, которые, как утверждается, распространялись о «Спутнике», были опровергнуты Центром имени Гамалеи. Кроме того, в фонде вновь настаивают, что российская вакцина справляется с коронавирусом более эффективно, чем зарубежные препараты.

Россия подала заявку на регистрацию «Спутника» в Евросоюзе еще в конце января.

