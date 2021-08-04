В эти минуты в Вене должен приземлиться самолет, на борту которого находится белорусская легкоатлетка Тимановская

В эти минуты в Вене должен приземлиться самолет, на борту которого находится белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться на родину. Первоначально Тимановская должна была вылететь из Токио в Варшаву, Польша предоставила ей гуманитарную визу. Однако, позже маршрут был изменен из соображений безопасности. При этом замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач подтвердил, что спортсменка находится на попечении польских дипломатов.

30 июля Кристина Тимановская резко раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии. Она должна была бежать эстафету 4 по 400 метров вместо спортсменок, не допущенных к участию в Олимпиаде. Позже в интервью белорусскому государственному телевидению Тимановская назвала эмоциями свои резкие высказывания.

Одновременно Тимановская обратилась к международному Олимпийскому комитету с просьбой вмешаться. Она сообщила, что подвергается давлению и ее пытаются насильно отправить домой.