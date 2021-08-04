«Талибан» мешает борьбе правительства Афганистана с наркотиками – министр-советник посольства

Террористическая группировка «Талибан» (запрещена в РФ) мешает борьбе правительства Афганистана с наркотиками. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» министр-советник посольства Афганистана в РФ Мохтаат Хомаюн.

«Нужно отметить, что контрабанда и выращивание наркотиков является одним из элементов финансового обеспечения террористических организаций, в частности «Талибана». К сожалению, война и беспорядки, неурегулированность обстановки подспудно увеличивают поток наркотиков и наркотрафик», — сказал он.

В то же время М.Хомаюн отметил, что «Афганистан совместно с международным сообществом выработал конкретные экономические мероприятия с тем, чтобы крестьяне не выращивали бы опиум, а заменили его альтернативными продуктами». «И здесь мы видим противоречие между заявлениями «Талибана» и практическими результатами, поскольку они говорили, что в случае прихода к власти производство и выращивание наркотических веществ будет доведено до нулевого уровня. Это не может соответствовать действительности, поскольку именно доход от наркотиков и обеспечивает их деятельность. Поэтому абсолютно очевидно, что в случае их победы эти наркотики будут двигаться дальше на север», — считает министр-советник посольства.

М.Хомаюн также напомнил, что Россия помогает Афганистану бороться с наркотрафиком. «Если говорить о России, то регулярно на ее территории обучалась специальная полиция по борьбе с наркотиками. Эта миссия до сих пор продолжается», — заключил он.