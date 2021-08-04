Китайские власти снова ограничили передвижение граждан по стране, чтобы остановить распространение коронавируса

Китайские власти снова ограничили передвижение граждан по стране, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, — передает государственное агентство Синьхуа. За последнюю неделю в Китае выявлено более 500 новых случаев заболевания в 25 городах, включая Пекин и Ухань.