Китайские власти снова ограничили передвижение граждан по стране, чтобы остановить распространение коронавируса

Китайские власти снова ограничили передвижение граждан по стране, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, — передает государственное агентство Синьхуа. За последнюю неделю в Китае выявлено более 500 новых случаев заболевания в 25 городах, включая Пекин и Ухань.
2021-08-04T15:32:49+03:00
2021-08-04T15:32:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 04 августа 2021
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