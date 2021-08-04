Правительство РФ создаст рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу»

Правительство России по распоряжению премьер-министра Мишустина создаст рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» – снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики.

По данным источников РБК, куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Тем временем, спецпредставитель президента Анатолий Чубайс считает, что новые технологии в энергетике — это революция, которая сформирует новую мировую элиту.

По мнению Чубайса, для России энергопереход может стать и ударом, и новой возможностью.