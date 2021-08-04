Московский городской суд оставил под арестом Валерию Башкирову

Она обвиняется в совершении ДТП, в результате которого погибли двое детей, третий получил травмы.

Башкирова принимала участие в заседании, находясь в СИЗО по видеосвязи. Как и на предыдущем слушании она расплакалась и с трудом могла говорить. Девушка попросила прощения у родителей, которые присутствовали в зале. Несмотря на то, что отец обвиняемой оплатил расходы на погребение двоих скончавшихся малышей, суд не счел необходимым менять меру пресечения.

Адвокаты, которых цитирует РИА, пытались акцентировать внимание не том, что подзащитная ранее не привлекалась к ответственности, не пыталась бежать и живет с родителями, но ее арест был признан законным, а решение оставлено в силе. Трагедия произошла 16 июля. Башкирова, которая недавно села за руль не обратила внимание на остановившуюся рядом машину и не останавливаясь проехала перекресток. Двое детей погибли, один оказался в больнице. ОТВОДА Валерия Башкирова полностью признала свою вину, а ее родители пообещали выплатить семье пострадавших денежную компенсацию.