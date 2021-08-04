Сегодня в 18:00 ЦИК завершает прием документов от партий для регистрации федеральных списков кандидатов на выборы

Сегодня в 18:00 Центризбирком завершает прием документов от партий для регистрации федеральных списков кандидатов на выборы в Госдуму. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что уже зарегистрировано около четырех с половиной тысяч кандидатов от политических партий и по одномандатным округам.

В ЦИКе сообщили, что партия «Яблоко» дополнила сведения о своем кандидате Андрее Пивоварове. В документах указано, что он является лицом, аффилированным с иностранным агентом, — сообщает «Интерфакс». Ранее глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила право Пивоварова, который находится под арестом, участвовать в избирательной кампании.