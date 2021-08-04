В Минске начался суд над одним из лидеров протестов Марией Колесниковой и ее соратником Максимом Знаком

В Минске начался суд над одним из лидеров протестов Марией Колесниковой и ее соратником Максимом Знакомы. Оппозиционерку обвиняют по трем статьям – о призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности; о заговоре с целью захвата власти; и о создании экстремистского формирования.

Процесс закрыли ото всех – не пустили ни журналистов, ни родственников. СМИ опубликовали видеозаписи из зала перед началом заседания. На них видно, что Мария Колесникова в хорошем расположении духа – она улыбалась, пританцовывала и на камеру складывала руки в форме сердечка – это фирменный жест штаба Виктора Бабарико, руководителем которого была политик. Сама Колесникова перед судом в интервью телеканалу Дождь отмечала, что власти Белоруссии панически боятся открытого процесса, поскольку обвинение абсурдно. Она рассказала, что ей не раз в разных формах предлагали сотрудничество, например, выступить перед камерами как это сделал бывший редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич – в том интервью он признался в организации массовых беспорядков и лестно высказался об Александре Лукашенко. Колесникова же заявила, что расскажет «шокирующую правду о похищении, следствии и беспределе в тюрьме». Она также подчеркнула, что не будет просить о помиловании. Что именно вменяют оппозиционерке, неизвестно – ее адвокаты дали подписку о неразглашении.

Колесникову задержали в сентябре прошлого года. Позже ее насильно пытались вывезти из Белоруссии, но оппозиционерка порвала свой паспорт. После этого ей предъявили обвинения.