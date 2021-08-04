Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золото в дуэте

Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золото Олимпийских игр в дуэте. Спортсменки набрали 98,8 балла. Для Ромашиной, которая выступает на третьей Олимпиаде, это уже шестое олимпийское золото. Она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Светлана Колесниченко становится двукратной олимпийской чемпионкой: первое золото спортсменка завоевала на играх в Рио. Второе место у украинского дуэта, на третьем — китаянки.