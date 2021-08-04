Власти Макао простестируют на коронавирус всех жителей после того, как были выявлены четыре случая заболевания

Власти Макао, специального административного района Китая, простестируют на коронавирус всех жителей после того, как были выявлены четыре случая заболевания. Также будет ограничена работа развлекательной сферы. Местная пресса опасается, что скоро закроются казино, главный двигатель экономики Макао, где проживают более 600 тысяч человек.
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