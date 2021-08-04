У европейского агентства по лекарственным средствам недостаточно данных о российской вакцине «Спутник»

У европейского агентства по лекарственным средствам недостаточно данных о российской вакцине от коронавируса «Спутник», — завила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, из-за этого Европа до сих пор не может одобрить применение вакцины.

Спутник проходит экспертизу европейского регулятора с 4 марта.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что у европейского агентства нет замечаний к российской вакцине. Он назвал необоснованными «выпады Запада» против «Спутника».