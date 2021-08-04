ФСИН просит заключить под стражу соратницу политика Алексея Навального Анастасию Васильеву

Федеральная служба исполнения наказаний просит заключить под стражу соратницу политика Алексея Навального Анастасию Васильеву. Она фигурантка так называемого «санитарного дела». Суд назначил ей запрет определенных действий. Решение по ходатайству ФСИН будет оглашено 11 августа, — сообщает РИА «Новости».

Васильева возглавляет профсоюз «Альянс врачей», который российские власти считают иностранным агентом.