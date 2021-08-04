В Минске началось слушание уголовного дела лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака. Заседание проходит в закрытом режиме. В мае Колесниковой и Знаку предъявили окончательное обвинение по нескольким статьям, в том числе в публичных призывах к действиям против национальной безопасности и в заговоре с целью захвата власти, — сообщает «Интерфакс».