Самолет, на котором летит Тимановская, обходит воздушное пространство Белоруссии по пути в Вену

Самолет, на котором летит белорусская спортсменка Кристина Тимановская, обходит воздушное пространство Белоруссии по пути в Вену. В настоящее время, согласно данным сайта Флайтрадар, лайнер находится над Эстонией. В Токио Тимановская была доставлена в аэропорт из посольства Польши на полицейском автомобиле. В сопровождении нескольких человек она прошла вип-зону и отказалась от общения с журналистами.

Спортсменка сделает остановку в Вене перед вылетом в Варшаву, которая предоставила ей гуманитарную визу. В интервью ВВС Тимановская сообщила, что ее отказ возвращаться на родину не является политически мотивированным. Она подчеркнула, что любит свою страну и не предавала ее. При этом она обратилась к Международному Олимпийскому комитету. Она сообщила о давлении. Которое оказывают на нее белорусские спортивные чиновники, а также о том, что ее пытаются вывезти из страны без ее согласия.