В Москве простились с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским. На траурной церемонии побывал наш корреспондент Константин Мирошников.

Днем в центре столицы на Моховой можно было увидеть множество людей с цветами. Они стекались к дворику журфака МГУ, где в последний путь провожали Ясена Николаевича Засурского. К гробу, установленному под тентом перед зданием, выстроилась очередь желающих проститься с бывшим деканом и президентом. Здесь же произносили речи памяти профессора, отдавшего факультету более 40 лет. Лестницу перед входом, где была установлена фотография Засурского, сплошь покрыли венками и букетами от бывших выпускников разных лет. Распорядители Растущие слева и справа охапки цветов, уносили распорядители.

Засурский умер на 92-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище.