Россияне стали меньше покупать машины. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи упали в июле на 10%. Эксперты пока не ждут улучшения ситуации, — пишет газета «Коммерсантъ». По прогнозам, рынок может вырасти не более чем на 5% по итогам года.