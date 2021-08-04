Россияне стали меньше покупать машины. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи упали в июле на 10%. Эксперты пока не ждут улучшения ситуации, — пишет газета «Коммерсантъ». По прогнозам, рынок может вырасти не более чем на 5% по итогам года.
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