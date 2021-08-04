Глава Еврокомиссии: «Спутник» не предоставил Европейскому регулятору достаточно достоверных данных безопасности

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для одобрения Евросоюзом российской вакцины Спутник V пока недостаточно убедительных данных, сообщают зарубежные СМИ. В интервью германской медиагруппе RND представитель ЕС сказала, что Спутник проходит процедуру поэтапной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам с начала марта текущего года. Как заявлялось ранее, Москве, для получения одобрения со стороны европейского регулятора, нужно разрешить инспектирование соответствующих производственных мощностей, а также предоставить в полном объеме всю необходимую документацию, касающуюся разработки и тестирования вакцины. Накануне пресс-секретарь Национального института здравоохранения Сан-Марино, европейского государства, которое наряду с такими странами как Словакия, Венгрия и Греция одобрили у себя использование Спутника V, пояснил, что это не означает признания Еврокомиссией самой вакцинации российским препаратом. По словам чиновника, существующие в ЕС правила позволяют его членам признавать ковид-сертификаты о вакцинации не одобренными Брюсселем препаратами. Как еще раз уточнила сегодня председатель Еврокомиссии, признание Евросоюзом сертификатов третьих стран не равноценно «автоматическому признанию», конец цитаты, указанных в них вакцин, если они еще находятся в стадии утверждения. Ранее, в интервью изданию Politico, Урсула фон дер Ляйен обратилась к российским властям с вопросом о том, почему Москва продает миллионы доз Спутника V другим странам, по-прежнему сильно отставая от среднемировых показателей по вакцинированию собственных граждан.

Материал подготовлен Ринатом Валиулиным

Глава российского МИДа Сергей Лавров утверждает, что у Европейского лекарственного регулятора нет замечаний к вакцине «Спутник и ее эффективности. Как передает «Интерфакс», он выразил уверенность, что в ЕС не будут политизировать эту тему.