В Минске начался суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком.

В Минске начался суд над членами президиума координационного совета белорусской оппозиции Марией Колесниковой и Максимом Знаком.

Слушания проходят в закрытом режиме, однако еще до начала заседания телеграм-канал «Спутник-ближнее зарубежье» поместил видео, на котором Колесникова пританцовывает в клетке, где находится и Знак.

Оба были задержаны в начале сентября прошлого года. Колесникову сперва похитили в центре Минска, затем хотели вывезти из страны, но она порвала свой паспорт и осталась. Следствие считает и ее и Максима Знака организаторами протестов против нечестных, с точки зрения оппозиции, выборов президента страны. Они обвиняются в призывах к свержению государственной власти Белоруссии. К зданию суда пришли дипломаты из западных стран, а также отец Колесниковой, который уверяет, что подал 15 прошений о свидании с дочерью, но ни одно из них не было удовлетворено.

В случае признания Колесниковой и Знака виновными им грозит до 12 лет тюремного заключения.