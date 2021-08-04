Самолет австрийских авиалиний, на борту которого находится Тимановская, через 2 часа должен приземлиться в Вене

Самолет австрийских авиалиний, на борту которого находится белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, через два часа должен приземлиться в Вене. Оттуда она отправится в Варшаву. В МВД Австрии агентству РИА «Новости» сказали, что спортсменку проведут в безопасную транзитную зону, где за ней будут наблюдать полицейские.

Ранее предполагалось, что Тимановская отправится прямым рейсом в Варшаву из Токио. Она оказалась в центре международного скандала после того, как раскритиковала тренерский штаб на играх в Токио. Она также утверждала, что ее заставляют вернуться на родину.

Накануне Белорусское национальное телевидение показало интервью со спортсменкой, в котором она объясняет свои высказывания эмоциональным напряжением.

Когда было взято это интервью, не уточняется. Отметим, что ранее государственные СМИ Белоруссии подвергли травле спортсменку.

Еще одна белорусская спортсменка не хочет возвращаться на родину. Яна Максимова, выступающая в многоборье, сообщила в Instagram что останется в Германии, где сейчас находится с семьей. Она пишет. Что на родне может потерять не только свободу, но и лишиться жизни.

