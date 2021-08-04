В российской делегации на Олимпиаде в Токио выявлен первый случай коронавируса среди спортсменов. Положительный тест на COVID-19 сдала каратистка Анна Чернышева, которая теперь не сможет принять участие в Играх.

Коронавирус у Чернышевой был обнаружен по прилете в аэропорт японской столицы. По правилам, все спортсмены, прибывающие в Токио, должны проходить контроль и сдавать тесты. Теперь 19-летняя каратистка будет вынуждена на протяжении 10 дней находиться в изоляции в специальном отеле под присмотром врачей. При том, что в соревнованиях она должна была принять участие уже завтра. Чернышева летела в одном самолете вместе с российской делегацией еще по двум видам спорта: по вольной борьбе и художественной гимнастике. В руководстве команды при этом уверяют, что все остальные тесты атлетов — отрицательные.

Чернышева была единственной россиянкой в карате на Играх в Токио. Она должна была выступить в весовой категории до 55 кг. Незадолго до Олимпиады спортсменка говорила об оптимистичных ожиданиях перед соревнованиями. Чернышева рассматривалась как претендент на медаль. Она, в частности, является действующей чемпионкой Европы в своей весовой категории. Как рассказал тренер каратистки в интервью агентству ТАСС, сейчас она находится в тяжелом психологическом состоянии из-за снятия с Игр. Предполагается, что с Чернышевой будет работать психолог.

Карате представлено на Олимпиаде в этом году впервые, но как дополнительная дисциплина, выбранная оргкомитетом Игр в Токио. Это означает, что организаторы следующих Игр в Париже в 2024 году могут не включить карате в свою программу.

Еще на днях председатель Олимпийского комитета России с удовлетворением отмечал, что все спортсмены в сборной здоровы. На Олимпиаде выявлено около 30 случаев заражения коронавирусом. Это происходит на фоне общего роста числа инфицированных в Токио. Многие жители Японии по-прежнему недовольны проведением олимпиады в сложной эпидемиолоигческой обстановке, однако непосредственно в Токио протестных акций не наблюдается.