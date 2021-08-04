Правительство Афганистана готово к участию «Талибана» в управлении страной при выполнении определенных требований

Правительство Афганистана готово к участию «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) в совместном управлении страной при выполнении ими определенных требований. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» министр-советник посольства Афганистана в РФ Мохтаат Хомаюн.

«Приоритетом правительства Афганистана является установление мира. И правительство Афганистана не раз объявляло, что готово к тому, чтобы «Талибан» мог участвовать в совместном управлении государством. Наши требования к «Талибану» не так уж велики. Буквально вчера наш министр иностранных дел выдвинул следующие требования: порвать связи с международными террористическими сетями, прекратить насилие и теракты в отношении гражданских и других объектов и приступить к субстантивным, предметным переговорам», — отметил он.

«Наше правительство всегда приветствовало любые усилия, в том числе России, с тем, чтобы оказать давление на «Талибан» и призвать их к переговорам и установлению прочного мира в Афганистане», — также подчеркнул Мохтаат Хомаюн. В этой связи Хомаюн упомянул «усилия российского правительства, которое активно занимается поиском мирного решения этой проблемы и несколько раз организовывало конференции под названием «Московский консультативный формат». «Афганское правительство всегда приветствовало эти усилия. Наши отношения Россией уходят далеко в историю, им больше 100 лет. Конечно, у нас есть общее беспокойство по поводу того, чтобы Афганистан не превратился в некую базу терроризма», — отметил он. Он обратил внимание, что у правительства Афганистана осталось неоднозначное впечатление о последней встрече в Москве, где присутствовали представители «Талибана». «Талибы говорили достаточно неплохие слова, однако у нас закралось впечатление, что эти слова были в основном для того, чтобы обрадовать Россию. То, что «Талибан» провозглашает на словах, полностью противоречит тому, что они делают. Поэтому мы всегда и последовательно призывали и призываем наших соседей и страны, которых мы считаем друзьями, к тому, чтобы они относились к словам «Талибана» с осторожностью», — заключил он.