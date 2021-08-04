УЕФА поменял арбитров на матч между московским Спартаком и португальской Бенфикой в Лиге чемпионов. Изначально на игре должна была работать испанская бригада. Новым арбитром назначен серб Срджан Йованович. Причина замены не уточняется.

Футбольный матч пройдет сегодня вечером в Москве. Ответная игра в Португалии 10 августа.