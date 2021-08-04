Как минимум 10 человек обратились за медицинской помощью после ДТП с участием автобуса и грузовика на Боровском шоссе в Москве. Как сообщает источник «Интерфакса», некоторые пострадавшие в тяжелом состоянии. Для эвакуации будет задействован вертолет.

Автобус выполнял рейс из аэропорта Внуково. Он столкнулся с КАМАЗом коммунальных служб. По предварительным данным, в аварии виноват водитель грузовика.