Папа Римский Франциск подтвердил намерение посетить Ливан. Во время коллективной аудиенции понтифик заявил, что неустанно молится о том, чтобы Ливан снова стал символом братства и мира для всего Ближнего Востока.
Франциск призвал международное сообщество оказать помощь Ливану не только словами, но и делами.
Год назад 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв, погибли более 200 человек, тысячи получили ранения. Инфраструктуре ливанской столицы нанесен ущерб на миллиарды долларов
Папа Римский Франциск подтвердил намерение посетить Ливан
Папа Римский Франциск подтвердил намерение посетить Ливан. Во время коллективной аудиенции понтифик заявил, что неустанно молится о том, чтобы Ливан снова стал символом братства и мира для всего Ближнего Востока.