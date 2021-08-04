Папа Римский Франциск подтвердил намерение посетить Ливан. Во время коллективной аудиенции понтифик заявил, что неустанно молится о том, чтобы Ливан снова стал символом братства и мира для всего Ближнего Востока.

Франциск призвал международное сообщество оказать помощь Ливану не только словами, но и делами.

Год назад 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв, погибли более 200 человек, тысячи получили ранения. Инфраструктуре ливанской столицы нанесен ущерб на миллиарды долларов