Власти Австрии обещают оказать всю возможную помощь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской. Об этом говорится в заявлении австрийского МВД. Как ожидается, Тимановская сделает остановку в Вене, прежде чем направится в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу.