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Эксклюзив Эха 13:11, 04 августа 2021

Вооруженные силы Афганистана были вынуждены покинуть некоторые уезды во избежание жертв среди мирного населения

Правительственные войска Афганистана были вынуждены покинуть некоторые уезды, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» министр-советник посольства Афганистана в РФ Мохтаат Хомаюн.

«Дело в том, что противник, с которым мы сталкиваемся — это террористы. Они не соблюдают правила войны, военного времени. И сообщения о том, что афганская армия покинула те или иные уезды в Афганистане – это сделано именно потому, что она знает и соблюдает правила ведения войны, и не хочет убивать собственный народ. В то время как эти люди не считаются ни с чем: ни с гражданским населением, ни с гражданскими объектами. И с тем, чтобы избежать жертв среди мирного населения, эти уезды были оставлены», — пояснил он. По словам Хомаюна, террористы используют гражданские объекты и жилые дома для укрытия. «Вот на данный момент в административном центре провинции Гильменд, ее столице Лашкаргах идут ожесточенные бои непосредственно в городе. И они прячутся в жилых домах, гражданских объектах, создавая таким образом для себя крышу», — отметил он.

Хомаюн добавил, что террористы продолжают убивать мирное население. «Чтобы наши слова не выглядели общими фразами, можно обратиться в международные неправительственные гуманитарные организации и организации по правам человека. Там есть четкие и абсолютно беспристрастные отчеты о том, что происходит, какое насилие совершает «Талибан» (организация запрещена в РФ) в Афганистане хотя бы за последние 3 месяца. Например, в уезде Малистан в провинции Газни талибами было убито 40 человек мирного населения абсолютно без суда и следствия. Также в приграничном с Пакистаном уезде Спин Болдак, в провинции Кандагар, они убили более 100 представителей конкретного племени тоже без суда и следствия, руководствуясь местью и ненавистью. Еще один печальный пример: комик по фамилии Хаша был вывезен из своего дома среди бела дня и расстрелян. Его вина заключалась в том, что он смешил людей и рассказывал анекдоты», — заключил Хомаюн.


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