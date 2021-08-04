В Москве проходит церемония прощания с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским. Она организована во дворе здания факультета.

Журналист Владимир Сорокин рассказал корреспонденту «Эха», что Засурский всегда заботился о своих студентах

Ясен Засурский скончался 1 августа. Ему был 91 год. Похоронен он будет на Троекуровском кладбище.