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Эксклюзив Эха 13:09, 04 августа 2021

В Москве проходит церемония прощания с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским

В Москве проходит церемония прощания с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским. Она организована во дворе здания факультета.
Журналист Владимир Сорокин рассказал корреспонденту «Эха», что Засурский всегда заботился о своих студентах
Ясен Засурский скончался 1 августа. Ему был 91 год. Похоронен он будет на Троекуровском кладбище.


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