Водитель маршрутного такси в Петербурге пытался высадить из машины программиста с диагнозом ДЦП. Владелец автомобиля назвал его «шайтаном» и отказывался ехать дальше.

Историей, которая произошла недавно в Петербурге, поделился в своём Instagram программист Иван Бакаидов. Он рассказал, что пытался во время сильного ливня доехать до дома на маршрутном такси, однако водитель решил высадить его из салона. По словам Бакаидова, тот специально останавливался и требовал, чтобы инвалид вышел из автомобиля. Сам программист из-за нарушений речи не мог ответить водителю, однако на выручку ему пришел другой пассажир, который потребовал не приставать к инвалиду. Водитель все-таки поехал по маршруту, однако назвал Бакаидова «шайтаном» и сказал, что парень все равно не понимает, куда едет. Весь дальнейший путь, как рассказал программист, был очень беспокойным, потому что владелец автомобиля на иностранным языке активно обсуждал инцидент со своими товарищами и возмущался произошедшим. Отмечу, что издание Forbes включило Ивана Бакаидова в список 30 самых перспективных россиян возрастом до 30 лет.

В конце прошлого месяца на окраине Петербурга женщина попыталась прогнать с площадки детей с аутизмом. По её словам, они напугали её внучку тем, что издавали странные звуки.