Серьезная авария произошла на Боровском шоссе в Москве. Там столкнулся автобус с грузовиком. По данным источника «Интерфакса», за помощью к медикам обратились более 10 человек. Несколько находятся в тяжелом состоянии – скорее всего, для их эвакуации будет привлечен вертолет.