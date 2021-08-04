2 человека погибли и более 30 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов на юго-западе Чехии

Скоростной состав, который двигался из Мюхнена в Пльзень лоб в лоб столкнулся с пассажирским поездом местных линий. Как сообщает РИА «Новости» оба машиниста погибли, еще один человек считается пропавшим без вести, 7 находятся в критическом состоянии. Пострадавших эвакуируют и с помощью вертолетов. Как сообщает ТАСС, пять автомобилей скорой помощи направлены из Германии. По предварительными оценкам, причиной случившегося стала невнимательность машиниста экспресса, который не заметил красного сигнала семафора и направил состав на одноколейный путь, по которому двигался встречный поезд. Впрочем, эксперты уже начавшей работу специальной комиссии, рассматривают и вероятность сбоя железнодорожной техники

В российском посольстве сообщили, что россиян среди пострадавших нет.