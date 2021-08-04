Каратистка Чернышева, у которой подтвержден коронавирус на Олимпиаде, находится в тяжелом психологическом состоянии

Российская каратистка Анна Чернышева, у которой подтвержден коронавирус на Олимпиаде в Токио, находится в тяжелом психологическом состоянии, — сообщил главный врач олимпийской команды Андрей Жолинский. По его словам, с ней скоро свяжется психолог. Спортсменка будет вынуждена остаться в Токио на карантине. Он продлится две недели.
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