Каратистка Чернышева, у которой подтвержден коронавирус на Олимпиаде, находится в тяжелом психологическом состоянии

Российская каратистка Анна Чернышева, у которой подтвержден коронавирус на Олимпиаде в Токио, находится в тяжелом психологическом состоянии, — сообщил главный врач олимпийской команды Андрей Жолинский. По его словам, с ней скоро свяжется психолог. Спортсменка будет вынуждена остаться в Токио на карантине. Он продлится две недели.